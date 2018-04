Savona. Resta ancora difficile la situazione del trasporto pubblico locale nel savonese: per venerdì è stato proclamato uno sciopero dalle organizzazioni sindacali di categoria che da tempo si battono contro una possibile privatizzazione di Tpl Linea con il nuovo bando per il trasporto indetto dalla Provincia per individuare un soggetto privato che gestisca il servizio. L’astensione dal lavoro del personale di Tpl Linea durerà per tutto il giorno, tranne che dalle 5 alle 8.30 e dalle 17.30 alle 20. Per l’utenza e i viaggiatori non si escludono lievi disagi immediatamente prima e dopo le ore di sciopero programmato.

Intanto i sindacati e i lavoratori sono pronti alla mobilitazione e domani, nel corso di una assemblea, sarà decisa la forma di protesta da adottare in vista della giornata di sciopero.

Stando alle prime informazioni pare che i lavoratori si raduneranno nella zona del Priamar intorno alle 9 e 30 e da lì potrebbero muoversi per un corteo cittadino, arrivando sia sotto la Provincia che sotto la sede della Prefettura.

“Forme e modalità della protesta saranno stabilite con i lavoratori. Ad ora la situazione rimane molto complessa e delicata in quanto non abbiamo più avute risposte e la strada della privatizzazione sembra tracciata” affermano le organizzazioni sindacali di categoria.

Sul fronte aziendale, l’assemblea dei soci aveva dato via libera per individuare un soggetto “forte” con cui Tpl possa costituire un’associazione temporanea di impresa (Ati) e partecipare al bando di gara per il servizio di trasporto pubblico.