Tovo San Giacomo. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Tovo San Giacomo dove l’autista di una vettura che stava viaggiando verso Pietra Ligure ha probabilmente perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada restando in bilico sul ciglio della carreggiata.

Per liberare l’automobilista dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco supportati dal personale dell’ambulanza di Pietra Soccorso, mentre per i rilievi dell’incidente è intervenuta la polizia stradale.

Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha inevitabilmente subito delle ripercussioni perché la strada è rimasta chiusa per diversi minuti.