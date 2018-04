Tirreno Power, Fermiamo il Carbone: “Un primo passo verso verità e giustizia”

Savona. “Il primo passo verso la verità e la giustizia”. Così Giovanni Durante, portavoce della Rete Savonese “Fermiamo il carbone”, commenta la notizia dei 26 rinvii a giudizi di manager ed ex manager di Tirreno Power.

“Come Rete – spiega Durante – era eravamo sicuri di questo esito perché il lavoro condotto dalla Procura di Savona è stato molto lungo, serio ed approfondito sotto tutti i punti di vista, compreso quello scientifico. Il tentativo dei vertici di Tirreno Power di screditare il pool di esperti è qualcosa di avvilente ed imbarazzante. Noi non sappiamo nemmeno chi siano i tecnici incaricati dalla Procura, quindi l’accusa di essersi battuti per la chiusura della centrale è una sciocchezza priva di ogni fondamento (anzi, mi auguro che questi tecnici possano in qualche modo tutelarsi anche sul piano giuridico) e dimostra come Tirreno Power abbia pochi strumenti in questa vicenda”.

“Quello che per noi conta ovviamente non è la ‘rivalsa’ o la ‘vendetta’ nei confronti di persone legate a Tirreno Power – precisa Durante – Anzi, subito abbiamo provato per loro una sorta di compassione umana, perché finire in un processo penale con accuse così gravi come il disastro ambientale non fa piacere. Tuttavia l’atteggiamento che hanno avuto nelle interviste che hanno rilasciato fa sparire immediatamente l’umana compassione. Questa è un’azienda che si è sempre auto-controllata, non ha mai avuto alcun controllo da parte degli enti pubblici e gli amministratori che sono stati prosciolti hanno comunque una responsabilità politica ed etica pesantissima. Risponderanno alle loro coscienze e alla storia. Perché questo è un processo storico non soltanto per la provincia di Savona ma per l’intero paese e anche a livello europeo. Tant’è che come Rete Savonese ‘Fermiamo il carbone’ siamo in contatto con organizzazioni di tutto il mondo che da tempo seguono questa come un caso pilota a livello europeo e forse mondiale”.

“Come abbiamo sempre detto, non dobbiamo dimostrare che bruciare 5 mila tonnellate al giorno di carbone inquini e faccia male alla salute, il punto vero è che non ci sono mai stati controlli da parte di chi avrebbe dovuto controllare. Questo è un fatto acclarato, che emerge chiaramente anche dalle carte processuali. Anche se non c’è una responsabilità penale, rimane una responsabilità morale e politica pesante come un macigno nei confronti degli amministratori che non hanno svolto la loro funzione di vigilanza sulla salute dei propri cittadini. Questo è qualcosa che rimarrà”.

“Per noi quello che di ieri è un ulteriore passo, un primo passo per certi versi, nella direzione della verità e della giustizia per le quali in questi anni ci siamo battuti come cittadini, come associazioni, come movimenti raccolti nella Rete Savonese ‘Fermiamo il carbone’ (sopperendo a ciò che non hanno fatto le amministrazioni pubbliche e gli enti preposti) con grandissimo impegno umano ed economico. Perché per poter arrivare a questi risultati abbiamo dovuto investire risorse nostre, dei singoli cittadini e dei singoli volontari che hanno condotto questa lotta”, conclude Durante.

Daniela Pongiglione di “Noi per Savona” aggiunge: “Quella dei giudici di Savona è una decisione che riteniamo saggia e corretta perché consentirà di svolgere in una sede istituzionale un esame attento delle domande, dei problemi e della documentazione che ogni cittadino ha il diritto di vedere sottomesse a un pubblico dibattimento. Esitazioni, silenzi, negligenze, connivenze, errori, o qualunque altra ragione lasciata cadere nei meccanismi della dimenticanza, sia per opportunità inconfessate o inconfessabili, sia per inadeguate capacità politiche e amministrative, saranno necessariamente resi disponibili alla riflessione e al giudizio politico e civile dei cittadini. Se il giudizio penale resta e deve rimanere di stretta competenza della magistratura e nessuno può perciò arrogarsi la pretesa di sostituirvi una privata opinione, lo spirito della legalità repubblicana, così messo in opera, offrirà una giusta possibilità di gettare più luce su una questione che molto ha pesato, e dolorosamente, sulla salute, sulla vita sociale, sull’economia e sul lavoro di tutta la popolazione del comprensorio savonese”.

“Salutiamo perciò con favore questo passaggio della nostra vita pubblica a cui continueremo a dedicare attenta e ragionata riflessione”, conclude il consigliere comunale.