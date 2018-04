Savona. Tra sabato 21 e domenica 22 aprile, si sono disputati gli incontri della tredicesima giornata dei campionati nazionali e regionali di tennistavolo a squadre. Vediamo i risultati delle squadre del savonese.

In serie A/2 femminile, il Tennistavolo Savona è volato fino a Terni per disputare i play-off, per cercare di conquistare la serie A/1, tentativo non riuscito anche se la squadra ha lottato come una leonessa. La promozione a parziale ricompensa, è andata all’altra squadra ligure che ha ottenuto l’accesso alle finali, l’Athletic Club di Genova. Missione salvezza compiuta per il Toirano, che con una vittoria e un pareggio ha mantenuto la categoria.

Foto 3 di 4







In serie B/2 girone C, il Toirano è stato sconfitto a domicilio dal tennistavolo Biella per 5 a 4 (per il Toirano 3 vittorie per Massimiliano Genta e 1 vittoria per Daniele Bottaro). Con ancora una giornata da disputare il Toirano è 8°, ultimo in classifica oramai retrocesso.

In serie C/1 girone G, il Savona perde in casa contro l’A4 Verzuolo Avis per 5 a 2. In classifica il Savona occupa il 7° posto, penultimo. Nell’ultima giornata di campionato, si disputerà la salvezza, cercandola di strapparla all’Athletic Club, sopra di due punti in classifica.

In serie C/2, il Savona ha battuto sul campo di casa il Regina Sanremo con il risultato di 4 a 2 grazie alle 2 vittorie di Edy Arapi, e alle vittorie di Livio Santini e Mauro Andreini. In classifica il Savona è 7°.

In serie D/1 girone A, vittoria casalinga del don Bosco Varazze contro l’Arma di Taggia “B” per 6 a 0 (2 vittorie a testa per Fabrizio Lattaro, Paolo Regis e Daniele Tondolo), la Spotornese è stata sconfitta in trasferta dalla capoclassifica Arma di Taggia “A”, con il risultato di 5 a 1 (unica vittoria quella di Armando Torregrossa), infine il Savona ha battuto il Regina Sanremo per 4 a 2 (2 vittorie a testa per Andrea Pedemonte e Matteo Orsi). In classifica ad una giornata dal termine, il don Bosco Varazze è 2°, la Spotornese 3° ed il Savona subito dietro al 4° posto.

In serie D/2 girone B, il Toirano “B” ha sconfitto per 4 a 2 l’ Athletic Club, grazie alle 2 vittorie di Roberto Pesce ed alle vittorie di Andrea Marino e Andrea Abete. Il don Bosco Varazze ha vinto in trasferta per 4 a 2 contro il tennistavolo Genova (2 vittorie per Claudio Gotta e vittorie per Ettore Vernazza e Giorgio Costa). Il Toirano “A” in questa giornata ha riposato. In classifica il Toirano “B” è secondo, il don Bosco Varazze è 3°, mentre il Toirano “A” è 4°.

In serie D/3 girone B, si è disputato a Savona il penultimo concentramento (si sono disputate 3 giornate di campionato dalle 10 fino alle 17,30 senza soste). Il don Bosco Varazze “old”, ha prima battuto il tennistavolo Savona per 5 a 1 (2 vittorie Luca Lavoratti, 2 Gianni Visca, 1 Antonino Costa per il don bosco Varazze, e vittoria per Caterina Selleri per il tt Savona) e poi è stato sconfitto per 4 a 2 dalla Libertas Genova (2 vittorie per Luca Lavoratti). Il tennistavolo Savona oltre alla sconfitta già citata contro il don Bosco Varazze “old”, ha pareggiato per 3 a 3 contro il don Bosco Varazze “young” (2 vittorie per Mattia Lattaro ed 1 vittoria per Lavinia Cerruti per il Varazze, 2 vittorie per Tiziano Balbi e 1 per Caterina Selleri per il Savona) e poi è stato sconfitto dal Luigi Rum Genova per 6 a 0. Il Toirano (squadra in questa occasione formata da tre giovanissimi) invece è stato sconfitto nelle tre partite disputate per 6 a 0, da Genova Pro, Luigi Rum e Libertas 3. In classifica Il don Bosco Varazze “old” è 3°, il tt. Savona 5°, il don Bosco Varazze “young” 6° ed infine il Toirano chiude la classifica al 7° posto.

Il prossimo turno (ultima di campionato), si disputerà sabato 5 e domenica 6 maggio, dove si sanciranno promozioni e retrocessioni.

Il girone B della serie D/3 (ultimo concentramento) invece si disputerà domenica 13 maggio a Genova presso la palestra del Luigi Rum.

Da ricordare inoltre l’appuntamento per domenica 6 maggio a Toirano, dove si svolgeranno le finali regionali del Ping Pong Kids, dedicato ai giocatori under 11, per decidere chi (due maschi e due femmine), andrà a formare la rappresentativa che difenderà i colori della Liguria, alla fase finale che si disputerà a fine maggio a Terni in Umbria.