Tennis, in corso a Loano il torneo giovanile

Loano. Si concluderà domenica 15 aprile il torneo di tennis giovanile, maschile e femminile, in programma in questi giorni al Tennis Club Loano. Le prime partite della manifestazione si sono giocate venerdì 6 aprile.

In campo ci sono circa novanta giocatori Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16 provenienti da diverse località della Liguria e da Lombardia e Piemonte.

La manifestazione gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e della Federazione Italiana Tennis.