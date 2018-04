Teatro, sport, manifestazioni e sagre: eventi per tutti i gusti in provincia

Provincia. Dal “gossip” sull’Olimpo alle quattro zampe, dall’inverno che trasloca al mare alle “maschere” che ridono e piangono: come ogni fine settimana che si rispetti sono tantissimi e variegatissimi gli appuntamenti in giro per il Savonese. Teatro, sport, manifestazioni e sagre al centro del calendario degli eventi nel nostro territorio.

Di seguito un excursus di quelli più imperdibili (per maggiori dettagli cliccate sui titoli di ogni evento riportato).

Savona. Sabato 28 aprile alle ore 21 e domenica 29 aprile alle ore 17:30 all’Antico Teatro Sacco va in scena “Era quasi verso sera” (da 24 racconti tratti da 24 canzoni italiane) di Walter Marinello, reading e canto con la Libera Compagnia Teatro Sacco e la collaborazione delle scuole di canto Associazione ArtINcanto, Il Manipolo della Musica, Nati da un Sogno e con Alessandro Delfino al pianoforte, Marco Pizzorno alla chitarra. La regia è di Antonio Carlucci. Ogni racconto inizia con i primi versi di una famosa canzone italiana, ne prende lo spunto ma poi prende un’altra direzione, dando alla canzone stessa un altro significato.

Albenga. Ultima serata della XI Kronostagione con lo spettacolo “Dialoghi degli dei” della compagnia Sacchi di Sabbia, che andrà in scena venerdì 27 aprile alle ore 21 allo Spazio Bruno, dove al termine si cenerà tutti insieme con il dopoteatro, compreso nel prezzo del biglietto. Lo spettacolo parte dalla serie dei cosiddetti “Dialoghi degli dei” a cui è legata la fortuna di Luciano, scrittore e retore greco di origine siriane, nato a Samosata nel 125 dopo Cristo.

Attingendo dal patrimonio del mito l’autore offre una rappresentazione originale, ironica, sorprendentemente quotidiana della cosmogonia classica: gli scontri “familiari” tra Zeus ed Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes e Apollo resistono alla sfida del tempo, continuando a farci sorridere, ergendosi anzi a topos di molti meccanismi che animeranno poi la commedia moderna.

È sorprendente come, a distanza di secoli, questi “Dialoghi” continuino ad “intrattenere” l’ascoltatore: queste deliziose miniature, cesellate in un fraseggio agile e arguto, continuano ad essere “discorsi per far passare il tempo”. Insieme per la prima volta I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica, con il sostegno della Compagnia Lombardi – Tiezzi, si interrogano proprio sul senso profondo della parola “intrattenimento”, alla divertita ricerca di forme desuete per “passare il tempo”.

Alassio. Dopo il grande successo dell’evento di esordio lo scorso novembre, sabato 28 e domenica 29 aprile torna “Alassio Dog Friendly“, la manifestazione che celebra gli amici a quattro zampe, organizzato e promosso dagli assessorati comunali al Commercio e all’Ambiente. La manifestazione prenderà il via sabato 28 aprile alle ore 14:30 con la presentazione degli eventi in programma e l’esposizione dei disegni dei bambini delle scuole elementari e materne alassine.

Il programma di domenica 29 aprile prevede alle 10 l’inizio della passeggiata per le vie della città con partenza da piazza Partigiani e alle 10:15 l’inizio delle attività ludiche e ricreative in piazza Partigiani con Dog Agility, Dog Dancing e coinvolgimento del pubblico presente. Conclusione con la premiazione del disegno più bello realizzato dai bambini, della sfilata canina e della Baby Dance.

Il porto turistico di Andora ospita da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio “Azzurro Pesce d’Autore“, l’appuntamento annuale con le eccellenze italiane e del territorio con un’attenzione particolare ai prodotti ittici e all’Olio Extravergine di Oliva ligure. Numerosi i punti di street food della tradizione ligure e italiana, con golosità e prodotti tipici, accompagnata dall’ampia selezione di espositori della grande mostra mercato. In programma anche laboratori e degustazioni guidate, show cooking e momenti di approfondimento sulle tipicità e sul mondo del mare.

Nel centro storico di Borghetto Santo Spirito torna sabato 28 e domenica 29 aprile il consueto appuntamento con “Floricola“, la mostra mercato dedicata al mondo del giardinaggio. Fiori e piante recisi e in vaso, arredi da giardino e complementi di arredo, attrezzi e strumenti per il giardinaggio, arte floreale, arte della tavola ed enogastronomia i settori merceologici coinvolti. Oltre agli spazi dedicati alla vendita si svolgeranno numerosi eventi collaterali con corsi teorico pratici per il pubblico. Alcuni eventi saranno dedicati esclusivamente ai bambini, alle persone diversamente abili e ai “senior”.

L’apertura al pubblico sarà dalle ore 10 alle ore 20. Durante “Floricola” saranno organizzati corsi, laboratori didattici, convegni ed altri eventi d’intrattenimento. La manifestazione è organizzata dal Comune e dalla OroArgento Comunicazione & Eventi.

Laigueglia. Nella Baia del Sole sabato 29 aprile dalle 9:30 si svolgerà l’originale manifestazione ludico sportiva “Sci di Fondo On The Beach 2018“. Nuova location per questa nona edizione che dal centro cittadino si sposta sulla spiaggia fronte corso Badarò, tra i Bagni Le Palme e Ondina, passando per i Bagni Federico. A sfidarsi sulla sabbia le squadre di molte località sciistiche del Nord Italia con la partecipazione di sci club italiani.

Tra i campioni presenti Elisa Brocard, che nel suo palmares sportivo vanta tre partecipazioni alle Olimpiadi invernali, l’ultima quest’anno a Pyeongchang, in Corea del Sud. Novità assoluta l’introduzione della gara di Fat Bike sulla sabbia. La manifestazione avrà scopo benefico con la raccolta fondi a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Loano. Sabato 28 e domenica 29 aprile torna “Frizzé e Mangia“, iniziativa gastronomica a cura dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano. Sul lungomare Garrassini Garbarino, nei pressi della Casetta dei Lavoratori del Mare, si potranno degustare i friscêu, le tipiche frittelle liguri dolci o salate. Un appuntamento imperdibile per chi ama i piaceri del palato. Gli stand resteranno aperti dalle 11:30 alle 22:30.

Al Cinema Teatro “Don Bosco” di Varazze sabato 28 aprile alle 21:15 è di scena una commedia del repertorio di Gilberto Govi ma decisamente irrituale: non si parla né di eredità né di figlie da maritare né di amori contrastati. “Giustin Paciocchi” è un onesto imprenditore che vive in un paese a pochi chilometri da Genova, dove ha sede anche la sua fabbrica di cravatte, assieme alla moglie, alla madre e alla suocera ed ha un carattere decisamente tranquillo e pacifico, proprio come suggerisce il suo cognome. Tutto potrebbe procedere a gonfie vele ma la moglie è insofferente perché vorrebbe un marito geloso, possessivo e violento. Ed ecco la svolta: Giustin diventa un vero attaccabrighe temuto da tutti e riesce persino a mandare all’ospedale uno spasimante della moglie conquistandosi così la pace in famiglia.