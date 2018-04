In tasca ha solo le chiavi di un’auto, ma è stranamente nervoso: nella vettura i militari trovano 250 grammi di hashish

Albenga. Quando ha visto i carabinieri avvicinarsi ha cercato di eludere il possibile controllo allontanandosi a piedi, ma il gesto non è sfuggito ai militari che alla fine lo hanno fermato. Un ventiduenne marocchino, Youssef El Oursani, regolare in Italia, addosso non aveva stupefacente, ma solo le chiavi di una Mini Cooper. Proprio nell’auto, che era parcheggiata in via Brescia ad Albenga, gli uomini dell’Arma hanno poi trovato quattro panetti di hashish, del peso di circa 250 grammi. A quel punto per il giovane sono scattate le manette.

Il nordafricano, che era assistito dall’avvocato Gian Maria Gandolfo, questa mattina è stato processato per direttissima in tribunale ed ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione e 4 mila euro di multa con la sospensione della pena.

Al termine dell’udienza il ventiduenne, che era incensurato, è quindi tornato libero senza nessuna misura cautelare. Il suo arresto aveva preso le mosse dai controlli effettuati dai carabinieri ingauni in un circolo privato in via del Roggetto, che in passato era già stato chiuso per alcune irregolarità amministrative e di turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Proprio mentre i militari stavano controllando alcuni avventori del locale avevano notato il tentativo di El Oursani di allontanarsi a piedi. Di lì era poi scattata la perquisizione che aveva permesso di ritrovare lo stupefacente.