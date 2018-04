Savona. Ancora una gara di Sup (stand up paddle) in Francia per gli atleti della WAS Savona.

Il Sup è uno sport acquatico in forte espansione, nel quale si sta in piedi su una tavola (simile al surf ma un po’ più grande) e la si spinge in avanti sull’acqua (mare o lago) tramite la forza esercitata dalle braccia con una pagaia a singola pala.

La Very Flat Race si è svolta domenica 15 aprile nella splendida cornice della riserva naturale del lago di Aiguebelette in Savoia, Francia.

La gara fa parte del circuito Alpine Lake Tour 2018. Il numero dei partecipanti viene limitato a cento; gli atleti erano provenienti da cinque nazioni: Francia, Svizzera, Italia, Germania ed Austria.

La WAS era presente con gli atleti Paolo Nardini e Sara Oddera. Al mattino la gara, con una spettacolare partenza da terra e il Sup sotto braccio, ha visto impegnato Nardini che ha ottenuto un ottimo terzo posto nella categoria 12,6 (lunghezza del Sup in piedi) e Oddera che si è classificata al sesto posto nella categoria femminile (long distance 12 chilometri).

Nel pomeriggio Sara è stata impegnata ancora nella technical race, una gara con passaggi di corsa sulla spiaggia e molti giri di boa in acqua, riuscendo a strappare un quinto posto.

Come sempre nelle gare d’oltralpe si è respirata una meravigliosa atmosfera amichevole e i partecipanti hanno offerto ottime prestazioni dopo questo lungo inverno.