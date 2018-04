Pietra Ligure. Un pomeriggio di festa, ma anche un evento riuscito che ha saputo catalizzare l’attenzione del pubblico. E’ stata un successo la sfilata di moda nel cuore di Pietra Ligure organizzata lo scorso 15 aprile nella centralissima via Foscolo dalla scuola professionale per l’abbigliamento “Arte&moda”, che ha sede proprio nel centro storico pietrese.

L’evento era stato organizzato allo scopo di mostrare i risultati del lavoro fatto durante i vari corsi di cucito della scuola: a sfilare sulla passerella sono state infatti le ragazze e le bimbe che studiano da “Arte&moda” che hanno presentato al pubblico le loro creazioni.

La scuola professionale di Pietra Ligure è nata con l’obbiettivo di insegnare le tecniche del cucito a persone di tutte le età che desiderano avvicinarsi a questo mondo per farne un mestiere o semplicemente per dilettarsi a cucire come hobby.

“Arte&Moda” ha sede in via Foscolo 64 a Pietra Ligure dove Stefania Aicardi, stilista e modellista, cura corsi base, intermedi e avanzati di taglio e cucito (ma anche junior, oltre che di maglieria e figurinista). Alla fine del percorso di studi si ottiene un diploma come sarta modellista.

Alla riuscita della sfilata hanno cotribuito l’associazione Facciamo Centro, la parrucchiera Sara Maurizio, la truccatrice Giorgia (di “Quinto Senso”), il dj Martiello e il “New Baretto”.