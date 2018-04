“Strane presenze” nel quartiere del “trabocchetto” a Pietra Ligure: municipale e carabinieri intensificano i controlli

Pietra Ligure. I residenti lamentano “strane presenze” ed automobili con modalità di circolazione sospette nel quartiere del “trabocchetto” a Pietra Ligure, già teatro di furti ed episodi di microcriminalità, e le forze dell’ordine scendo in campo.

Nella giornata di ieri, la polizia municipale di Pietra Ligure, in collaborazione con la locale stazione dei carabinieri, ha messo in atto una serie di controlli mirati nella zona. Un maxi pattuglione che è durato fino al tramonto, con l’obiettivo di fungere da deterrente per i malviventi e per alleggerire l’allarme circolato tra gli abitanti.

“Il comando, – hanno fatto sapere dalla polizia municipale, – invita i cittadini a segnalare l’eventuale presenza di di individui o auto sospette, comunicando ogni dato ritenuto opportuno per favorire l’attività di controllo”.