Strada Bastia-Cenesi: concluso l’intervento di asfaltatura

Albenga. E’ concluso l’intervento di asfaltatura e messa in sicurezza della strada Bastia-Cenesi. Ad annunciarlo è il vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Riccardo Tomatis che spiega: “Era un intervento molto atteso perché abbiamo messo in sicurezza una strada che presentava numerose criticità. Le buche sull’asfalto hanno creato molte problematiche nel corso degli anni agli automobilisti e la nostra amministrazione ha posto fine a questi inconvenienti davvero spiacevoli”.

“I lavori, come previsto sono iniziati ieri, giovedì 26, e sono stati completati nell’arco della stessa giornata e hanno riguardato i tratti di strada interessati da lavori di rifacimento del manto stradale di scarifica e asfaltatura. La volontà dell’amministrazione è di mettere in campo successivamente un secondo step che consenta di realizzare un intervento definitivo di allargamento e rifacimento di tutta l’arteria, sistemando in modo definitivo il manto stradale” prosegue Tomatis.

“Con l’avanzo del bilancio e le somme che riusciremo a reperire come amministrazione intendiamo infatti arrivare ad un piano intensivo di asfaltatura in città e nelle frazioni intervenendo soprattutto nei punti più critici. La nostra Amministrazione è riuscita ad ottenere con un’oculata attenzione al bilancio un risparmio e accantonato somme da destinare alle asfaltature e questo rappresenta sicuramente un fatto importante” conclude Tomatis.