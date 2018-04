Stasera alla SMS di Celle Ligure: \"Serata per non dimenticare.....NUNCA MAS....\"

Stasera, domenica 8 aprile dalle ore 19:00, l’Associazione Italia Cuba e la SMS Operai e Impiegati – aderente ARCI Savona- in collaborazione con la Trattoria Bollicine, presso la sede sociale della SMS in Via Colla a Celle Ligure organizzano l’evento “Serata per non dimenticare…..NUNCA MAS….”. il programma prevede la cena con il seguente menù Piatto ricco di Kebab (falafel, formaggio e verdure) oppure Buridda di stoccafisso, dolce acqua vino e caffè con un contributo di euro 15,00. A seguire la proiezione del film “Una generazione scomparsa i mondiali in Argentina 1978” di e con Daniele Bianchessi e le esibizioni di tango argentino a cura della Scuola Gioki Tango di Savona. info e prenotazioni al 019/991682