Da stasera alla SMS di Celle Ligure iniziano le assemblee di zona del Congresso ARCI Savona 2018

Il 2018 è l’anno del Congresso per l’Associazione ARCI, una delle più importanti associazioni di promozione sociale italiane con quasi 5mila circoli ed un milione di socie e soci in tutto il territorio nazionale. Nel corso dell’anno saranno eletti i nuovi gruppi dirigenti a livello nazionale, regionale e provinciale. L’ Arci provinciale a Savona è una delle realtà più importanti ed attive del terzo settore savonese, con un forte radicamento territoriale soprattutto nel capoluogo di provincia, nelle cittadine limitrofe e nell’immediato entroterra. Un radicamento basato su una rete di quasi 80 basi e circa 12.000 soci. Una rete che ha solide radici nella tradizione mutualistica, nella solidarietà, negli ideali antifascisti, nell’antirazzismo, nella lotta alle discriminazioni, nella tutela dell’ambiente e dei diritti umani.

Per continuare il cammino congressuale diffuso nel territorio e condiviso, iniziato sabato 24 marzo alla SMS/Circolo ARCI Cantagalletto, stasera alla SMS Operai e Impiegati di Celle Ligure si svolgerà la prima assemblea di zona dedicata ai dirigenti dei Circoli ed SMS aderenti ARCI.

Un appuntamento in cui sarà presentato il percorso ed i documenti politici nazionali utili per permettere ai rappresentanti ARCI di confrontarsi sui temi fondamentali per il presente ed il futuro dell’associazione. “Il Congresso di un’associazione come l’ARCI rappresenta un momento di incontro, confronto e discussione sui temi che ci stanno a cuore e che caratterizzano l’azione quotidiana della nostra Associazione e di tutte le realtà territoriali che la compongono” afferma Alessio Artico, presidente provinciale ARCI Savona. “Sarà un momento in cui riflettere sul cammino compiuto nell’ultimo quadriennio e per gettare le basi di quello futuro. Se riusciremo ad essere aperti a nuovi contributi ed idee e più potremo disegnare il ruolo dell’Associazione nelle nostre comunità. Del resto, siamo fermamente convinti che in tutte le nostre città ci sarà sempre più bisogno di realtà come le SMS ed i Circoli ARCI” conclude Artico.

Di seguito il calendario completo delle assemblee dedicate ai dirigenti delle SMS/circoli delle differenti zone:

ZONA LEVANTE: Martedì 10 aprile 2018 – ore 21 presso SMS Operai e Impiegati, Via Colla 28, Celle Ligure

ZONA VALBORMIDA: Mercoledì 11 aprile 2018 – ore 21 presso Circolo Pablo Neruda, Via Romana 20, Cairo Montenotte

ZONA SAVONA e VADO-QUILIANO: Giovedì 12 aprile 2018 – ore 21 presso SMS Fratellanza Leginese – Circolo Milleluci, Via Chiabrera 4, Savona (Legino)

ZONA PONENTE: Martedì 17 aprile 2018 – ore 21 presso Circolo Messico & Nuvole, Via Piave 120, Albenga