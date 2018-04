Stasera alla Raindogs House di Savona: Session Americana

Raindogs House/Officine Solimano/Secondo Piano

Piazza Rebagliati, Savona

Circolo ARCI

Venerdì 27 aprile ore 22:00

Session Americana



ingresso 10e con tessera arci

La Session Americana potrebbe essere definita una rock band in una tazza da te o un gruppo folk in una bottiglia di whiskey.

Questo straordinario collettivo di musicisti, che sarebbe riduttivo chiamare band, nasce nella dimensione live e sfodera strumenti originali, come una chitarra Parlor dell’anteguerra, un vetusto organo Estey, un mandoloncello parente del liuto e un’armonica superstite di un incendio.

Il loro show è travolgente e spesso vede il coinvolgimento di ospiti e special guest come ad esempio Dennis Brennan, Peter Wolf, Patty Griffin, Rachael Price, Aoife O’Donovan e molti altri.

Gli show della Session Americana sono un’esperienza molto suggestiva per il pubblico che si ritrova catapultato in una situazione calda, familiare e surreale.

Un vecchio microfono a condensatore su un tavolo e i musicisti intorno che intrecciano voce e strumenti come nella migliore tradizione bluegrass.

La sfida di riuscire a trasportare tutte queste atmosfere e improvvisazioni su un disco è stata vinta con lo splendido Pack the Circus magistralmente prodotto dalla folksinger Anais Mitchell, insieme a tutti i musicisti della band.

Nel 2016 la band pubblica un altro splendido disco intitolato Great Shakes e prodotto dal mandolinista Jefferson Hamer che entra in pianta stabile nel progetto. È il decimo album della Session Americana e viene accolto con clamore dalla critica aggiudicandosi il titolo di disco dell’anno per i Boston Music Awards.

http://www.sessionamericana.com/