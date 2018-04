Stasera al Circolo ARCI Messico & Nuvole di Albenga: THE LONDONPRIDE & ATRIO_live

Venerdì 27 aprile // h20.30

THE LONDONPRIDE & ATRIO_live

Venerdì sera ricco e squisitamente ingauno…sul palco ” The LondonPride” e “Atrio”…il tutto come sempre accompagnato da buon cibo e tanta birra !!!

THE LONDONPRIDE : band che nasce nel 2013 ad Albenga, composta da Simone Matera (voce), Andrea Fusaro (chitarra), Marco Corrado (basso) e Alessandro De Grande (batteria). In breve tempo si assicura un ottima visibilità presentando materiale di propria composizione, originale, raffinato e non derivato, interpretato con grinta ed eccellente presenza scenica.

Nel 2014 esce il primo EP omonimo mentre è del 2016 l album “GRIN & GRIEVE”.

Numerose le partecipazioni a festival e manifestazioni non solo locali, hanno già calcato il palco del “Messico&Nuvole” in occasione del “PoppyLab” e siamo felicissimi di ospitarli per un vero e proprio live. Ad aprire gli amici “Atrio”, già protagonisti di un bel venerdì sera a febbraio.

CENA SOCIALE solito format a 15euro (antipasto/primo/dolce/caffè/drink)…a breve il menù

INGRESSO LIBERO CON TESSERA ARCI