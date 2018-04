Stasera al Circolo ARCI Chapeau Famagosta di Savona: Aperitivo in musica & Jam Session Jazz

Domenica 15 Aprile 2018 dalle ore 19:00

Circolo ARCI Chapeau Famagosta di Via Famagosta 12r a Savona

Aperitivo in jazz e jam session.

Apertura a cura di Maurizio Ditozzi Quartet.

Maurizio Ditozzi, sax

Lorenzo Spinozzi, guitars

Pippo Cavallo, doublebass

Jacopo Forno, drums

(Dir. Art. Gabriele Gentile)

A seguire il palco è aperto a tutti i musicisti e cantanti jazz.

Il pubblico potrà godere di questa straordinaria atmosfera in compagnia di un drink, gustando le prelibatezze proposte dallo chef per l’occasione.

Aperitivo + spettacolo € 10,00

Ingresso riservato ai soci Arci

Info e prenotazioni 393 3225053