Stasera ai Raindogs di Savona: FOR DUMMIES + EREMO + VAREGO

Raindogs House/Officine Solimano/Secondo terreno

Piazza Rebagliati, Savona

Circolo ARCI

Venerdì 13 aprile ore 22:00

For Dummies ( MEX ) + Eremo ( ITA ) + VAREGO ( ITA )



https://www.youtube.com/watch?v=8siX6BNJowIingresso 5e con tessera arci

– I For Dummies sono una band Messicana dello stato di Veracruz. La loro musica attinge da generi diversi come il math rock, il post rock e il progressive rock, eclettici sul palco, nella loro carriera, hanno suonato sullo stesso palco con band come Caspian, This Town Needs Guns, Totorro, Pretend, Mylets, This Will Destroy You, Tiny Moving Parts, Delta Sleep.

– Gli Eremo sono un quartetto milanese, la loro musica è un hardcore emozionante misto a Math Rock. A dicembre 2016 hanno pubblicato il loro primo EP omonimo, che ha ottenuto recensioni positive in ‘Italia e fuori. In un anno di concerti hanno condiviso il palco con band come LITE, The Physics House Band, Joliette, Storm {o}. Dicono di loro: “EREMO è un nome che ad oggi è solo sussurrato anche se inizia a circolare lentamente. Siamo però certi che tra non molto diventerà un punto di riferimento importante per la scena non solo italiana in ambito estremo e sarà gridato senza sosta rimbombando nel silenzio delle città più che mai invivibili orfane di ogni parvenza di umanità -Tritacarne-”

– Nati ad Arenzano (GE) durante il 2009 e formati da membri con una lunga militanza nella scena underground ligure con vari progetti, i VAREGO sono autori di un particolare Post Metal dalle tinte Noise Rock e Progressive, con influenze che spaziano tra Baroness, Voivod e Neurosis. Il loro debut album “TVMVLTVM” (2012) ha subito catturato l’attenzione di pubblico e critica grazie alla sua peculiare commistione di generi musicali con richiami allo Stoner più granitico fino ad abbracciare territori Sludge. I VAREGO ritornano poi nel 2013 con l’ep “Blindness of the Sun”, che vede la partecipazione di illustri ospiti internazionali come JARBOE (degli inarrivabili SWANS), con cui realizzano il singolo “Of Drowning Stars”, e dell’artista free jazz italiano Giovanni Sansone, già collaboratore di Casino Royale e La Crus. Il singolo che ne nasce, “The Flight of the I”, è stato altamente apprezzato dalla critica, definito da Claudio Sorge su RUMORE come l’ideale punto di incontro tra MILES DAVIS e EYEHATEGOD. Tra il 2013 e il 2015 la band traccia la strada a quella che sarà la sua attuale dimensione. Forti di una longeva collaborazione con il produttore statunitense BILLY ANDERSON (Melvins, Mr Bungle, Sleep), I VAREGO escono nel Settembre del 2015 con il nuovo singolo “Phantasma” che contiene inoltre il brano aggiuntivo “Secrets Untold” interamente rivisto nella forma e nella lunghezza dalla band drone doom italiana SHABDA. Il singolo fungerà poi da apripista al nuovo album “EPOCH” che vedrà la luce a metà Ottobre 2016 su ARGONAUTA Records, mixato e masterizzato da BILLY ANDERSON, con grafica interamente curata dall’illustratore MARCO CASTAGNETTO .

A proposito dell’ultimo lavoro “EPOCH”,dicono di loro:

“I Varego suonano come l’anello di congiunzione tra i Pink Floyd e il metal, passando per i primi Mastodon. 8/10” Stefano Cerati ROCK HARD…