Sorpreso a spacciare, si dà alla fuga: acciuffato ed arrestato ad Albenga

Albenga. Nel corso della serata di ieri, ad Albenga in via Dalmazia, i militi della Guardia di Finanza in collaborazione con gli agenti della polizia municipale hanno tratto in arresto in flagranza di reato E.M., classe 1997, di nazionalità egiziana.

Il 21enne, quando si è accorto di essere nel mirino delle forze dell’ordine, si è dato alla fuga per le vie limitrofe. Un agente della municipale si è lanciato al suo inseguimento e, dopo una decina di minuti di corsa, è riuscito ad acciuffarlo.

Il giovane è ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio. La pattuglia della Guardia di Finanza, coadiuvata dalla polizia locale, a seguito della perquisizione ha rinvenuto 50 grammi di hashish e 13 grammmi di cocaina.

L’autorità giudiziaria, prontamente informata, ha disposto la celebrazione del giudizio direttissimo per lunedì 16 aprile.