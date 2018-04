Smarrito ad Albenga: ritrovato il cane Skipper

Albenga. Agg. ore 10.08: Skipper è stato ritrovato. Questa mattina i Volontari di Adotta Liguria riusciti a prendere il cane, non senza fatica, visto che era spaventatissimo e diffidente. “Alle 6 era dai magazzini vicino Pasqualini si è poi spostato nel parcheggio di Pasqualini. Grazie ai ragazzi che lavorano lì, mi hanno aiutata a prenderlo. Ora è già nel camioncino dell’ASL per andare ad Enesi, e a breve verrà il proprietario. È stata un’impresa ma ci siamo riusciti” raccontano i volontari.

– Le Guardie Ambientali Zoofile di Anta Liguria e i volontari di Addotta Liguria sono alla ricerca Skipper, un cane che si è allontanato dal suo padrone ieri mattina in zona Unieuro di Albenga.

“I volontari di Addotta Liguria ci hanno detto che dopo che gli è stato segnalato in zona Pianboschi (la strada da Cisano a Campochiesa), lo hanno cercato e trovato in Via Torre. Dopo molti tentativi con scatolette e premi ha iniziato ad avvicinarsi ma non si è fatto prendere in nessuna maniera. Skipper è spaventato e disorientato abbaia e ringhietta se gli si ci avvicina troppo non cerca di mordere ma di scappare” spiegano i volontari che lo stanno cercando.

Skipper è un maschio, pesa circa 25-30 chili ed ha una pettorina nera militare. Se qualcuno lo avvistasse è pregato di chiamare i numeri 3914947071 e 340 9592393.