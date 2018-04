Sinergia tra i comuni di Albenga e Cisano sul Neva: via libera alla riasfaltatura della Bastia-Cenesi

Albenga. Attesa da anni da residenti e titolari di grandi attività, la riasfaltatura, corredata da messa in sicurezza e pulizia, della strada Bastia-Cenesi sembra ormai prossima a divenire realtà.

Il tratto stradale, molto trafficato, in particolare da mezzi pesanti, da anni risulta danneggiato, costellato da buche e avvallamenti che rendono difficile la circolazione. Per questo numerosi sono stati gli appelli dei cittadini, che oggi sono stati accolti dalle amministrazioni comunali di Albenga e Cisano sul Neva, pronte a lavorare in sinergia per porre rimedio ai problemi.

Mentre il Comune di Albenga si occuperà del rifacimento della strada (le buche non saranno semplicemente “coperte”, ma diversi tratti della strada saranno letteralmente scarificati e riasfaltati), al Comune di Cisano spetterà il compito di pulire l’arteria stradale, liberandola anche dalle numerose erbacce presenti, cresciute a tal punto in alcuni punti da creare difficoltà agli automobilisti in termini di visibilità.

“Contiamo di riuscire a terminare l’intervento entro la fine del mese di aprile, – ha affermato con soddisfazione il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano. – Purtroppo, per permettere la realizzazione dei lavori, la strada dovrà essere chiusa almeno per un giorno, con evidenti disagi per i residenti, ma soprattutto per le aziende situate lungo l’arteria stradale. Per questo nei prossimi giorni incontreremo i titolari delle ditte, in modo da concordare una data che crei i minori problemi possibili”.

Ma per quanto riguarda il Comune di Albenga, la Bastia-Cenesi potrebbe essere solo il primo tassello di un grande puzzle, che dovrebbe riguardare nel futuro a breve termine l’intero territorio albenganese.

“Il nostro obiettivo è di riuscire a realizzare e finanziare un vero e proprio piano di asfaltature, che riguardi l’intero territorio di Albenga, dal centro alle frazioni. Siamo fiduciosi e consci dell’importanza che potrebbe avere un’operazione del genere: l’asfalto rovinato è sempre più spesso causa di disagi e incidenti stradali”, ha concluso Cangiano.