Si terrà a Cairo il 19 maggio l’edizione 2018 del Festivalbormida

Cairo Montenotte. Sarà piazza della Vittoria la cornice del prossimo Festivalbormida, in programma a Cairo il 19 maggio. Per l’edizione 2018 l’appuntamento annuale e itinerante che rende protagoniste le Pro loco del territorio torna nella città capoluogo della valle, dopo le tappe millesimesi e quella carcarese.

Come spiega il presidente dell’associazione cairese, Ezio Bergia, “siamo già al lavoro per definire i dettagli della giornata, quando dal primo pomeriggio a tarda serata gli stands proporranno i prodotti tipici e non mancherà l’intrattenimento per grandi e piccini, a partire da quello musicale. Un evento, questo, che ogni anno richiede un notevole sforzo organizzativo ma finora è sempre stato ripagato dal grande consenso dimostrato dalle centinaia di partecipanti”.

Come consuetudine, per l’occasione saranno anche divulgati i depliant che illustrano le peculiarità della Val Bormida ma, soprattutto, il programma degli eventi nei singoli comuni previsti da giugno alla fine dell’anno.