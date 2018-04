Savona. La Serie D femminile di pallavolo è a due giornate dal termine e il girone A sembra ormai assegnato all’Acqua minerale di Calizzano Carcare, che ha cinque lunghezze di margine su Celle Varazze e sette su Cogoletovolley.

Carcare ha affrontato proprio Cogoleto nel turno di questo weekend: 3-0 il risultato del team valbormidese, che consente così il sorpasso a Celle Varazze volley nella classifica della serie.

Le ragazze dei due paesi della Riviera, infatti, sono riuscite a superare la Nuova lega pallavolo Sanremo nella palestra di villa Citera, a Sanremo. Celle Varazze scala così la classifica e ha ora la sfida diretta contro Carcare, un match che potrebbe ribaltare la classifica del girone.

Vittoria in tre set e risalita in classifica anche per l’Albisola pallavolo, che in casa si è imposta sull’Alassio Laigueglia Pgs volley; vittoria netta anche per la Ap impianti Albenga, che in casa ha avuto la meglio sull’Albaro volley, una sfida in fondo alla classifica del girone che sgancia il team albenganese dalle rivali dirette.

Tie break, invece, tra Arredamenti Anfossi e Legendarte volley team Finale: le padrone di casa, sopra di due set, hanno subito la rimonta delle ospiti e ceduto nella quinta frazione.