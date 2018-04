Savona. Giornata numero 18 per il campionato di pallavolo maschile di Serie D: il turno, con i suoi posticipi, ha visto riaprirsi la corsa per il primo posto, con la sconfitta in trasferta del Sant’Antonio, che guida ancora la classifica.

Sabato pomeriggio, infatti, il team genovese è stato travolto per tre set a zero dalla Volleyprimavera: a Imperia la gara è stata a senso unico, con solo la seconda frazione davvero in bilico. Gli imperiesi riescono così ad accorciare la classifica, riducendo il divario che li separa dalla prima piazza a due soli punti.

Vince in tre set anche la Admo volley: i verdeblù di Lavagna ottengono tre punti superando la Volare volley nel match casalingo, mantenendo così una terza piazza in coabitazione con gli imperiesi.

Al quarto posto c’è il Santa Sabina, che ha ceduto terreno rispetto alle dirette rivali: i genovesi hanno subito una inattesa sconfitta casalinga dalla Colombo Genova, che si è aggiudicata l’incontro al tie break.

Al tie break si è concluso anche il recupero, che ha visto confrontarsi Celle Varazze volley e Alassio volley. l’Alassio ha condotto i primi due set, portandosi sullo 0-2, prima della rimonta di Celle Varazze. Il set decisivo, però, ha arriso agli ospiti, che hanno così incassato i due punti.

Vittoria fuori casa, infine, anche per la Sabazia pallavolo, che ad Albenga ha piegato in tre set i Barbudos, sempre all’ultimo posto della serie.