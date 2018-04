Savona. Domenica 22 aprile il Savona affronta alla Fontanassa, alle ore 15,30, il Rugby Rho, nel terzo incontro di ritorno della poule Promozione del campionato di Serie C1.

In un campionato quanto mai appiattito, il Rugby Rho arriva a Savona con un enorme punto interrogativo: cosa sapranno esprimere in campo i lombardi? La domanda è lecita in quanto i milanesi hanno vinto sempre in casa e perso sempre in trasferta, non importa a chi fossero opposti. Da qui, per esempio, la vittoria in casa con l’Amatori Genova, primo in classifica, e la sconfitta in trasferta col Torino, ultimo in graduatoria.

Nell’incontro di andata il Rho si dimostrata una squadra organizzata e molto mobile, veloce nelle esecuzioni e dotata di un ritmo elevato. Partita con ambizioni di serie superiore, deve ancora affrontare la corazzata Ivrea per poter capire le sue reali possibilità: lo scontro diretto è stato rimandato al 25 aprile e chi vincerà passerà in testa alla classifica. Ne consegue che domenica il Rho giocherà per vincere e per ottenere i cinque punti.

Il Savona a Pavia ha giocato con intelligenza tattica e nella ripresa con determinazione e cuore; se l’incontro fosse durato un altro paio di minuti probabilmente avrebbe potuto coronare la rimonta passando in vantaggio. Mancano però la continuità e la concentrazione iniziale, che porta spesso l’avversario a marcare a freddo nei primi cinque minuti dell’incontro.

Altro aspetto da tenere in osservazione sono i punti d’incontro. Nel gioco difensivo i giocatori savonesi sono piazzati, disposti in modo corretto ma spesso prediligono fermare alto l’avversario (cercando la mischia a favore) piuttosto che placcare, azione rischiosa che può far guadagnare terreno all’avversario. In settimana si è accentuato l’allenamento su questo aspetto, definendo una tattica molto efficace che in partita dovrebbe dare buoni frutti.

L’Under 18 del Savona incontra domenica in casa, alle ore 12,30, il Cus Torino per la penultima giornata del girone di ritorno. Il turno precedente ha definito le posizioni di vertice, lasciando poche possibilità ai biancorossi di inserirsi almeno al secondo posto per accedere alle finali. Arriva alla Fontanassa il Cus Torino, primo in classifica; all’andata fu 12 a 10 per il Savona; è evidente come anche per il ritorno ci sia da parte di tutti la massima volontà di vincere, che sia utile o no per la classifica.

L’Under 16 del Savona sarà in campo sabato in trasferta opposta al Volvera. L’impegno con i piemontesi riporta in campo i savonesi dopo un turno quanto mai positivo, con la vittoria per 45 a 7 sul Collegno. La formazione biancorossa ha dato prova di gioco ed affiatamento, con una crescita complessiva decisamente notevole, un continuo miglioramento che aspetta domani un’ulteriore conferma.