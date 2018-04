Savona. Sorpasso al comando del campionato di pallavolo femminile di Serie C: la massima serie ligure vede la Serteco allungare rispetto alla Admo volley, che al termine della scorsa giornata aveva una lunghezza di vantaggio.

L’esito del turno passato, quando mancano ancora quattro gare al termine, è frutto combinato della sconfitta della Admo di Marco Trabucco e della vittoria della Serteco di Druetti. Il team di Lavagna ha ceduto un po’ a sorpresa in soli tre set contro la Grafiche Amadeo Sanremo; la Serteco, invece, si è aggiudicata la sfida diretta contro la Maurina Strescino, ottenendo tre punti che determinano la classifica momentanea.

Al terzo posto, ora nuovamenter più vicina alla vetta, c’è la Volare volley: 3-0 il risultato contro la Volley Pepe nero Spezia, che rimane in coda alla serie. Stesso risultato tra Santa Sabina e Fanball, con la genovesi che mantengono il quinto posto in classifica.

Con gli stessi punti in classifica del Santa Sabina c’è la CH4 Albenga: il team allenato da Valentina Pezzillo ha avuto facilmente la meglio in tre set contro l’Albaro Levante. Sconfitta, invece, per l’altra savonese della serie, la Gabbiano volley Andora, che in casa ha lasciato strada alla Tigullio volley project, settima in classifica.

Tre set a uno nella sfida genovese di sabato sera: la Virtus Sestri ha piegato la Normac Avb di Barabino e Piziali, che rimane a quattro punti in classifica.

Dopo un turno con sfide accessibili, l’attenzione si porta sulla sfida di sabato 5 maggio: al Palaserteco di via Digione a Genova si affronteranno proprio Serteco e Admo, una gara che potrebbe derteminare la vincente della Serie C 2017/18.