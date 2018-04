Savona. Ancora due giornate alla fine per il campionato di pallavolo maschile di Serie C: nella ventesima giornata il Cus Genova è stato raggiunto dalla Zephyr, mentre Admo e Spedia rimangono in corsa per la volata, distanti rispettivamente due punti e un punto dalle capolista.

Il Cus ha infatti ceduto al tie break lo scontro diretto con la Admo volley: i ragazzi di Gerry Grotto sono stati in vantaggio per due set a zero, ma a Lavagna hanno poi subito una rimonta inattesa dei verdeblù, che si sono poi aggiudicati il tie break – e i due punti – per 15-7.

Ha così potuto compiere un nuovo aggancio la Zephyr trading di La Spezia: in casa del Santa Sabina gli spezzini si sono imposti in tre set, pur dai parziali combattuti, incamerando tre punti davvero pesanti nella classifica della serie. Tre set a zero in trasferta anche per la Spedia volley, che supera il 3 Stelle villaggio e rimane a una lunghezza di distanza dalle due capolista.

Positivo il turno in Serie C dei team savonesi: l’Avis volley team Finale ha superato in quattro set la Volley Colombiera Sarzana project, confermandosi la quinta forza del campionato, di fatto il primo team che non partecipa alla volata per il primo posto. Vittoria casalinga per 3-1 anche per l’Albisola volley, che ha superato il fanalino di coda Olympia Voltri.

Sale dal penultimo al terzultimo posto la Pallavolo Futura Avis Bertoni, che tra le mura di casa di Ceparana ha superato la Grafiche Amadeo Sanremo, quartultima ma fuori portata. La lotta per le posizioni che garantiscono la salvezza rimane comunque aperta, soprattutto considerando la fluidità dei verdetti di queste stagioni, spesso rimescolati da ripescaggi e modifiche dovute a rinunce e nuovi assetti dei campionati.

Potrebbe essere davvero determinante la sfida dell’ultimo turno: a Lavagna, per affrontare la Admo, dovrà presentarsi la Zephyr, una gara che potrebbe assegnare i punti decisivi del campionato di Serie C.