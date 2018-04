Savona. La diciottesima giornata della Serie C maschile riserva sorprese e nuovi equilibri alla classifica del volley ligure maschile: a quattro turni dal termine sono ben tre le squadre a pari punti in vetta, appaiate a 46 punti.

La Admo prende la guida di una classifica avulsa a tre, determinata per il momento dai set vinti e persi. I verdiblù hanno piegato in tre set la Volley Colombiera Sarzana project, decima della serie.

Insieme alla Admo, anche Zephyr trading La Spezia e Cus Genova: se i biancorossi universitari genovesi allenati da Gerry Grotto hanno piegato in quattro set la 3 Stelle villaggio a Chiavari, la Zephyr ha sofferto nel derby spezzino con la Spedia Volley, subendo una clamorosa rimonta e uscendo sconfitta dal tie break che rivoluziona davvero la serie e la corsa per la promozione.

Le savonesi ottengono un passaggio positivo in questo turno di Serie C: Finale e Albisola hanno vinto le sfide casalinghe, incassando punti importanti per la classifica. Finale, ora quinta della serie, ha piegato l’Olympia Voltri in quattro set, vincendo tra le proprie mura di casa; per Albisola, invece, netto il successo contro la Pallavolo Futura Avis Bertoni, che rimane all’ultimo posto della classifica.

Tre a zero casalingo, invece, per Santa Sabina: i biancoblù hanno avuto la meglio in casa contro la Grafiche Amadeo Sanremo.

Se nel prossimo turno le tre prime sono attesa da scontri difficili ma non incrociati, grande attesa si vive per la gara tra Admo e Cus, che si svolgerà domenica 22 aprile a Lavagna e che potrebbe decidere molto della classifica di Serie C, così come potrebbe accadere domenica 6 maggio per lo scontro, sempre a Lavagna, tra Admo e Zephyr.