Serie B: Vini Capetta Don Dagnino ancora imbattuta

Andora. La Vini Capetta Don Dagnino si conferma leader del campionato, imbattuta anche dopo la difficile trasferta di San Biagio Mondovì.

Una partita dai due volti. Grasso e compagni vincono il primo gioco in rimonta dal 40-15 per i padroni di casa e poi allungano sull’1-7, nonostante il dt monregalese Diego Fazzone chieda time-out dopo quattro giochi. Nel finale meglio Torino e compagni che, con un gioco alla caccia unica e l’altro ai vantaggi, accorciano le distanze. Nella ripresa nuovo gioco alla caccia unica, questa volta per gli andoresi, ma l’Acqua San Bernardo San Biagio inizia a giocare con maggiore determinazione, avvicinandosi agli avversari, 6-8. Un gioco per parte poi la chiusura per il 7-11 finale.

Sicuramente Grasso ha ritrovato la sua battuta. Ma questa volta non è solo lunghezza. Qualche volta sbaglia, anche falli al mezzo, ma con il vento contro spesso è stato implacabile, variando spesso modo di battere. Dall’altra parte Torino è sembrato troppo teso all’inizio, un parziale di 1-7 in pochissimo tempo, senza mai sfruttare le poche giocate concesse dagli avversari, poi ha iniziato a giocare meglio e meno contratto, ma era troppo tardi.

Il tabellino:

Acqua San Bernardo San Biagio – Vini Capetta Don Dagnino 7-11

Acqua San Bernardo San Biagio: Gilberto Torino, Simone Re, Danilo Mattiauda, Enrico Priale. Dt: Diego Fazzone.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Arbitro: Giulia Viada.

Tempi di gioco: 1h16′; 1h13′.

Ammoniti: nessuno.

Andamento dei giochi: 0-1 (primo vantaggio), 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 2-7 (caccia unica), 3-7 (primo vantaggio), 3-8 (caccia unica), 4-8, 5-8 (caccia unica), 6-8, 6-9 (caccia unica), 7-9, 7-10, 7-11 (caccia unica).

I risultati del 4° turno:

Morando Neivese-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-2

ArGi Arredamenti Taggese-Virtus Langhe 11-6

Acqua San Bernardo San Biagio-Vini Capetta Don Dagnino 7-11

Salumificio Benese-Credito Cooperativo Caraglio 11-4

Speb-Alfieri Albese 2-11

domenica 22 aprile ore 15 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Srt Progetti Ceva

La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 4, Alfieri Albese 3, Bcc Pianfei Pro Paschese, Acqua San Bernardo San Biagio, Morando Neivese, ArGi Arredamenti Taggese, Salumificio Benese 2, Credito Cooperativo Caraglio, Bogliano Surrauto Monticellese, Speb, Srt Progetti Ceva 1, Virtus Langhe 0.

Le partite della 5ª giornata:

mercoledì 25 aprile ore 15 a San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo San Biagio-Morando Neivese

sabato 28 aprile ore 15 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Speb

sabato 28 aprile ore 15 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Salumificio Benese

domenica 29 aprile ore 15 a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Bogliano Surrauto Monticellese

lunedì 30 aprile ore 21 ad Alba: Alfieri Albese-ArGi Arredamenti Taggese

martedì 1 maggio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Bcc Pianfei Pro Paschese