Albisola Superiore. Quasi alla fine di questo campionato, con la retrocessione in Serie C ormai avvenuta, la Spinnaker Albisola trova un nuovo moto di orgoglio che le permette di vincere in trasferta contro il Garlasco Volley 2001 e di farlo, soprattutto, con un 3 a 0 che, in questa stagione, i liguri non avevano mai assaporato.

Una vittoria che segna anche il rientro a tempo pieno del capitano Federico Donati, il quale trascina i suoi compagni alla vittoria con dei parziali che indicano un discreto dominio di Albisola (19-25, 20-25, 20-25) che tiene in ricezione e, per una volta, riesce a mettere la palla per terra con continuità.

La formazione schiarata da Claudio Agosto ha visto in regia Ernandes, Louza opposto, Donati e Assalino bande, Repossi e Buzzi centrali con Gobbi libero. Nel corso dei primi due set spazio anche per Lollo Bottaro che ha dato il suo contributo a questa vittoria che, se non farà classifica, fa sicuramente morale, permettendo agli albisolesi di continuare ad allenarsi con costanza ed impegno ed inoltre di onorare il campionato fino in fondo.

Domenica 22 aprile ad Albisola arriverà il Mercatò Alba, formazione che ha gli stessi punti del Garlasco; in casa gialloblù ci si augura che possa essere di buon auspicio per i ragazzi di coach Agosto, i quali sembrano aver trovato un equilibrio.

“Sicuramente – spiegano i dirigenti albisolesi – fare questi discorsi ora con la salvezza oramai impossibile può sembrare fuori luogo ma sicuramente per chi, giornalmente, dedica fatica e impegno negli allenamenti è comunque un passo avanti. Chissà che provare ad andare a riprendere l’ETS International Varese e lasciare l’ultimo posto non possa essere un obiettivo che questa squadra può provare a raggiungere in queste ultime tre gare. Vi aspettiamo domenica, fischio di inizio alle ore 18, al PalaBesio“.