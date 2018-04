Carcare. Sarà spareggio: Plodio contro Millesimo. Solamente la vincitrice andrà in Prima Categoria; la perdente dovrà giocare i playoff.

I giallorossi di mister Edy Amendola hanno concluso il campionato imbattuti, con 16 vittorie e 6 pareggi. I biancoblù guidati da Massimiliano Brignone hanno perso 2 partite, vincendone però 17 e pareggiandone 3.

Il Plodio si è imposto di misura ad Albissola sulla Santa Cecilia per 1 a 0. I valbormidesi hanno risolto l’incontro in loro favore grazie ad un gol di Briano a metà ripresa.

Il Millesimo, che ha di gran lunga l’attacco più prolifico del girone nonché la difesa meno battuta, si è imposto per 4 a 2 sul campo dell’Olimpia Carcarese. Speculari i risultati dei due tempi: 1-2 in entrambi. Per i vincitori sono andati a segno Peirone con una doppietta, Bove e Ciravegna; per i biancorossi gol di Madani e Grabinski.

La terza in classifica, il Dego, ha pareggiato 2 a 2 in trasferta con la Nolese. Locali in vantaggio con Porsenna; i biancoblù hanno ribaltato il risultato con una doppietta di Ivan Monticelli, ma nel finale di gara Buzzurro ha evitato la sconfitta alla formazione di mister Gerardo Magalino.

La quarta posizione è condivisa da Priamar e Rocchettese; ai playoff vanno i savonesi grazie al bilancio degli scontri diretti (pareggio 1-1 all’andata, vittoria 2-1 a Zinola). La semifinale degli spareggi promozione sarà Dego contro Priamar; la vincente si scontrerà con la perdente della sfida tra Plodio e Millesimo.

I rossoblù guidati da Dario Roso hanno ceduto al Murialdo, vittorioso al Levratto con un pirotecnico 5 a 4. Per i biancorossi guidati da Fabio Macchia tripletta di Carle e singole reti di Oddone e Icardo: una bella soddisfazione per chiudere la stagione con un positivo sesto posto finale. Il Priamar ha provato a rispondere con una tripletta di Porta e un gol di Corona, ma non è bastato.

Anche la Rocchettese ha salutato in bellezza, centrando la decima vittoria stagionale. Ne ha fatto le spese la Fortitudo Savona, battuta sul campo di casa per 4 a 3. Ad una ventina di minuti dal termine i gialloneri conducevano per 3-2 grazie alle reti di Nosakhare, Carpita e Malagamba; nel finale, però, i rossoblù hanno ribaltato il risultato grazie a Carta, che si è preso il titolo di capocannoniere del girone con una tripletta. Ad aprire le marcature era stato Costa.

In una giornata caratterizzata da ben 33 reti, a conferma di come spesso accade a fine stagione con le difese più disattente, al Salvi di Cengio si sono contate sei segnature. I granata hanno ceduto 2-4 al Mallare, che conquistando i 3 punti si è garantito la salvezza senza dover giocare lo spareggio. Per i locali gol di Camusso e Stefan su rigore; per i rossoblù a segno due volte Vallone ed una ciascuno Capezio e Gallizzi.

La Fortitudo Savona è retrocessa in Terza Categoria. Cengio e Nolese giocheranno la semifinale playout; la perdente disputerà lo spareggio per non retrocedere con la Santa Cecilia.