Millesimo. Le due capolista, Millesimo e Plodio, battono nettamente le rispettive avversarie e si danno appuntamento ad uno spareggio sempre più probabile. Ad entrambe resta un solo ostacolo da superare: domenica i giallorossi affronteranno in trasferta l’Olimpia Carcarese, mentre i biancoblù saranno ospiti della Santa Cecilia. Se otterranno lo stesso risultato, sette giorni dopo si scontreranno in una gara secca per la promozione in Prima Categoria.

Il Millesimo ha sconfitto la Santa Cecilia per 5 a 2. La squadra guidata da Edy Amendola è andata a segno con Bove, Roveta, Ciravegna autore di una doppietta e Lorenzo Negro. Per gli albissolesi due reti di Le Rose, quando ormai la partita aveva preso una piega favorevole ai locali.

Il Plodio ha risposto con un agevole 4 a 1 ai danni della Fortitudo Savona, firmato dalle reti di Gennarelli, Spinardi e Guastamacchia nel primo tempo e di Hublina nel secondo. A risultato acquisito è arrivato il gol dei gialloneri con Lerzo dal dischetto.

Il Dego ha rafforzato la terza posizione battendo 3 a 1 l’Olimpia Carcarese (nelle foto). I biancoblù hanno sbloccato presto il risultato con Adami; nel secondo tempo Grabinski ha pareggiato, ma Zunino ha immediatamente riportato avanti i padroni di casa. La formazione di mister Gianmarco Albesano ha chiuso i conti con il secondo gol di Adami.

Si mantiene in quinta posizione la Rocchettese, che però non ha più speranze di poter giocare i playoff a causa dell’eccessivo distacco dalla seconda. I rossoblù, contro il Cengio tra le mura amiche, sono andati al riposo sotto di un gol, segnato da Manjang. Nella ripresa la squadra condotta da Leandro Pansera ha ribaltato il risultato con le reti di Vigliero e Costa.

Il Murialdo si è ripreso la sesta piazza in classifica, battendo 1 a 0 la Nolese. Quando ormai la partita sembrava incanalata verso il risultato a reti inviolate, un gol di Oddone ha rotto l’equilibrio consegnando ai biancorossi l’ottavo successo stagionale.

L’unico pareggio della giornata è stato quello tra Mallare e Priamar. Astengo e Ciampà hanno ben difeso le rispettive porte ed è finita 0 a 0. Per i Lupi è il terzo pari stagionale, per i savonesi il settimo.