Alassio. Domenica 8 aprile, con la disputa della ventiduesima giornata, andata in scena tutta in contemporanea alle ore 18, si è conclusa la stagione regolare del girone A di Seconda Categoria.

Il Soccer Borghetto (nella foto), già vincitore del campionato e quindi promosso, ha chiuso in bellezza battendo in trasferta per 6 a 3 il Riva Ligure. Il successo dei biancorossi è stato firmato dalle reti di Giglia, del portiere Tranchida su rigore, e di Mandraccio, Francesco Insolito, Carparelli e Luca Muscio. Per i locali gol di Kerrci e doppietta di Ricca.

Seconda posizione finale per il Cervo, che accede direttamente alla finale playoff. I gialloneri guidati da Giossi Massa e Francesco Bregolin si sono imposti per 3 a 2 al Ferrando, ai danni della Baia Alassio. Per i vincitori due reti di Salvatore Bella ed una di Gagliano; per i padroni di casa doppietta di Zouita.

Gli alassini, quarti classificati, affronteranno nella semifinale playoff il Borghetto. Quest’ultimo si è piazzato terzo, essendo in svantaggio negli scontri diretti con il Cervo. I granata nell’ultimo turno erano fermi per il riposo.

Fuori dai playoff la Carlin’s Boys, che paga l’eccessivo distacco dalla seconda. I matuziani sono stati battuti per 2 a 1 dal Borgio Verezzi, che ha chiuso in ottava posizione. Per i rossoblù reti di Sole in avvio di gara e Fornari poco prima del triplice fischio; nel mezzo il temporaneo pari ospite ad opera di Arduin.

L’unico pareggio della giornata conclusiva è stato quello tra Andora e Villanovese. L’undici allenato da Francesco Bogliolo si è portato sul doppio vantaggio con due segnature di Federico Bogliolo; gli arancioblù non si sono dati per vinti e negli scampoli finali hanno raddrizzato la partita con le reti di Mesiano e Gangi, impattando 2 a 2 e conquistando il quarto punto in classifica.

Battaglia ricca di reti tra Virtus Sanremo e San Filippo Neri, terminata con il successo dei padroni di casa per 5-4. Matuziani a segno con Okisor, Saidiqi, Abayomi, Basso e Capozucca; per gli albenganesi tripletta di Munì e gol di Bellissimo. Le due squadre si ritroveranno di fronte nella finale playout; la perdente seguirà la Villanovese nella retrocessione in Terza Categoria, se si farà.