A scuola di tricolore: il Leo Club di Finale consegna e spiega la bandiera italiana agli alunni di quinta elementare

Finale Ligure. “Il Tricolore è uno dei simboli della nostra repubblica, vessillo che deve ricordare in noi l’attaccamento e l’amore per la nostra patria”. L’importanza di conoscere la bandiera nazionale, come sottolineato dall’articolo 12 della Costituzione, ha mosso i giovani del Leo Club Finale Ligure a promuovere una iniziativa rivolta ai giovani alunni di quinta della scuola elementare Gianni Rodari di Finalpia.

La consegna del tricolore e della nostra carta costituzionale a ciascun allievo è avvenuta sabato 28 aprile a seguito di una spiegazione sul significato del tricolore. “Gli scolari – racconta Beatrice Gambarelli, presidente del Leo Club Finale Ligure Host – hanno appreso come la bandiere sia il simbolo dell’Italia Unita, delle vittorie e conquiste dei nostri avi, dei diritti e dei doveri di tutti noi cittadini italiani”.

La cerimonia di consegna si è conclusa con il canto tutti insieme dell’inno d’Italia. “È stato un momento emozionante – conclude Gambarelli – vedere gli alunni cantare l’inno in piedi, impettiti e con la mano sul cuore”.