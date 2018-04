Cairo Montenotte. E’ stata estratta dall’abitacolo della propria auto dai vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte la guidatrice che questa mattina è andata a sbattere contro un camion lungo la provinciale di Rocchetta di Cairo.

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 8 di oggi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i volontari della croce bianca di Cairo Montenotte, gli operatori di Savona Soccorso ed i carabinieri.

Ancora non si hanno informazioni circa le generalità della conducente o la dinamica del sinistro. La donna, comunque, è stata trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incidente si è verificato all’incirca nello stesso punto in cui, a dicembre scorso, era avvenuto l’investimento mortale di Olga Kolmejeva. Una zona già da tempo al centro delle polemiche per l’eccessiva velocità dei veicoli (nonostante il limite dei 50 chilometri orari) e in cui, a breve, dovrebbe essere installato un autovelox.