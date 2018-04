Pietra Ligure. Incidente stradale questa mattina a Pietra Ligure sul viale della Repubblica, all’altezza della rotonda con via Como. Secondo quanto appreso, intorno alle 10:00, si è verificato uno scontro tra un’auto ed uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito a terra a seguito dell’impatto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi di Pietra Soccorso e dell’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il conducente dello scooter, un signore 60enne, è stato portato in ospedale per accertamenti. Stando alle prime informazioni, l’uomo, rimasto cosciente durante i soccorsi, non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale di Pietra Ligure per i rilievi e le indagini sulle cause del sinistro stradale. Secondo una prima ricostruzione pare che lo scooter, che stava facendo la rotonda, sia stato colpito nella parte anteriore sinistra dall’auto, provocando così lo scontro tra i due mezzi.