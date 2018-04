Savona. All’indomani della partita persa contro l’Albissola per 1 a 0, il Savona Fbc comunica di aver inoltrato preannuncio di reclamo.

L’incontro disputato ieri, domenica 8 aprile, valevole per il 30° turno del campionato di Serie D, è stato deciso da un calcio di rigore realizzato nel primo minuto di recupero del primo tempo da Sancinito.

L’episodio è stato molto contestato dai padroni di casa perché il tentativo di cross di Coccolo è stato intercettato con una mano da Grani al di fuori dell’area di rigore.

L’accaduto non è stato accettato dalla dirigenza savonese, che pertanto presenterà un reclamo al giudice sportivo nei confronti dell’operato dell’arbitro Petrella della sezione di Viterbo e degli assistenti Monella (Chiari) e D’Acunzi (Asti), chiedendo la ripetizione dell’incontro.

Considerato che la prova video potrebbe valere solo per uno scambio di persona, ma non per una decisione errata dell’arbitro, appare improbabile che il reclamo possa essere accolto. Tuttavia la società biancoblù, probabilmente, ha deciso di spendere i 78 euro della tassa per il reclamo più che altro per farsi sentire e chiedere di essere rispettata dai direttori di gara.