“Sbagliato dire che chiunque combatta per un’ideale vada rispettato”

Ho letto le considerazioni sul 25 Aprile fatte dal Capogruppo regionale di Forza Italia, Angelo Vaccarezza. Non posso fare altro che rimanere basito dalle sue dichiarazioni. Tutti gli anni il 25 Aprile si tiene ad Altare, presso il cimitero militare delle croci bianche, questa commemorazione con puri intenti provocatori.

Le stesse parole di Vaccarezza sembra che abbiano soltanto l’intento di provocare e di mettere sullo stesso piano i caduti per la Resistenza e i caduti contro la Resistenza. Egli sostiene che chi “combatte per un ideale va rispettato. Anche se questo non corrisponde al nostro”. Ma proprio questo è un grave errore, purtroppo nella guerra di Resistenza c’era chi lottava contro un “ideale” che aveva come unico scopo quello di eliminare gli altri ideali. Un “ideale” che si poneva come risultato la soppressione della libertà dei cittadini, la soppressione di chiunque fosse diverso dagli standard imposti dall’ideale stesso.

Dire che chiunque combatta per un ideale vada rispettato è una bugia storica bella e buona, almeno che il capogruppo non si senta di rispettare anche chi al giorno d’oggi compie stragi in nome di folli ideali, che nulla hanno a che fare con la libertà, perché proprio come “l’ideale” fascista, hanno come obiettivo quello di piegare chi la pensa diversamente. Vogliamo negare che gli atti di terrorismo vengano compiuti da uomini guidati da un “ideale”? Ciò non di meno tutti siamo concordi nell’affermare che “l’ideale” che li muove sia qualcosa di aberrante.

Il capogruppo dice che chi combatte per un ideale vada rispettato? Bene, cosa ne pensa di chi per un “ideale” sostiene le guerre che a tutt’oggi si combattono in tutto il mondo?

Forse, secondo il capogruppo, non tutti gli ideali vanno sostenuti perché non portati avanti da italiani? Un’altra semplificazione, gli “ideali” del fascismo sono qualcosa di aberrante a prescindere da chi li abbia portati avanti.

Quando poi parla di chi “a guerra finita, ha strumentalizzato una vittoria ed in nome di questa ha violentato, torturato, ucciso” compie una grave semplificazione, volta a mettere sotto cattiva luce la figura di tutti i Partigiani. Certo non si può negare che tra le file Partigiane ci fossero figure quanto meno di dubbia moralità oppure opportunisti, ma basta dare una rapida lettura a “I sentieri dei nidi di ragno” per avvedersi di questo. Detto questo è un grave errore non sottolineare come la lotta Partigiana, con i suoi Ideali, abbia permesso la nascita del nostro Paese democratico. Perché, fortunatamente, c’era chi lottava per Ideali di libertà, uguaglianza e parità per tutti.

Noi non siamo la verità e noi non siamo di sinistra. Noi siamo per la libertà e noi siamo per la democrazia. Mi farebbe che il capogruppo Vaccarezza partecipasse a qualcuna delle tante commemorazioni partigiane che si tengono in Provincia di Savona. Potrebbe cominciare dal 25 Aprile prossimo a recarsi ad una commemorazione che non sia quella di Altare, o magari seguire con attenzione le varie manifestazioni e perché no, l’anno prossimo potrebbe ad esempio venire in quel di Mallare.

Sarebbe bello avere un confronto franco e sincero con il capogruppo, qualora dovesse capitare in Valbormida. Perché anche io, come il capogruppo, faccio parte di coloro che combatteranno sempre affinché le nostre radici non vengano recise, difendendo il ricordo, l’onore, la memoria. Anche quando mi viene chiesto espressamente di non farlo, anche se evidentemente le nostre radici non sono le stesse.

Alex Pesce

Consigliere comunale di Mallare

Membro dell’A.N.P.I.

Nipote di Resistenti