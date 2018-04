Savona, sul palco del Chiabrera torna lo spettacolo “Ballando per le donne”

Savona. Venerdì 13 aprile il Teatro Chiabrera di Savona ospiterà la seconda edizione dell’evento “Ballando per le donne”, spettacolo di danza e musica, a scopo benefico (è finalizzato ad aiutare le donne vittima di violenza), organizzato da Zonta Club Savona e Semplicemente Danza, con il sostegno del Comune di Savona, Fondazione De Mari, Ipercoop Savona e Banca Generali.

“Visto il grande successo dell’anno 2016, forti della partecipazione di molti spettatori, cercheremo di coinvolgere nuovamente alcune persone ‘note’ della città in questo spettacolo benefico. Il format prevederà anche la realizzazione di un video clip e si creeranno spazi dedicati alla formazione dei partecipanti alla gara di ballo. Durante la serata un maxi schermo sul palcoscenico visualizzerà il logo degli sponsor che hanno aderito all’iniziativa e le immagini che ogni coppia avrà scelto per la propria esibizione. Verranno poi realizzate riprese video della serata, a ricordo della manifestazione” spiegano gli organizzatori.

“L’evento vuole focalizzare l’attenzione su tematiche sempre importanti ed attuali, sensibilizzare l’opinione pubblica, informare e finanziare, con il ricavato della serata, un importante progetto. Quest’anno verrà utilizzato per la realizzazione di corsi regionali per avviamento al lavoro (es. Operatrici sanitarie) da assegnare a donne che hanno subito violenza o si trovano in situazione di forte disagio. Nonostante lo spettacolo sia organizzato e gestito esclusivamente da volontari, comporta comunque notevoli costi di produzione. Siamo pertanto a chiedere un contributo economico che possa aiutarci sia nell’organizzazione dello spettacolo che nel raggiungimento dell’obiettivo” aggiungono gli organizzatori.

“Ci tengo a sottolineare la vocazione sociale dello Zonta Club che anima questo tipo di iniziativa, ma soprattutto la disponibilità dimostrata da ‘Semplicemente Danza’ nel’aiutarci a realizzare questo evento” commenta il presidente dello Zonta Club Savona Luciana Nanni.