Savona. Ad Arenzano ieri è andato in scena il torneo nazionale a squadre più importante del circuito Old di Subbuteo e a farla da padrona indiscussa è la squadra della Torretta, che, dopo i brillanti risultati degli scorsi anni, si è laureata campione 2018. La vittoria è il coronamento di anni di lavoro ad alto livello, che ha consentito di mandare addirittura due squadre alla manifestazione.

Il sole già scaldava davvero in un fine settimana quasi da inizio stagione, con già le code in autostrada e il pienone in Riviera: accade ogni anno che il sole scelga proprio l’invito dei Bassotti per far risplendere la bellezza della nostra terra, quando da tutta Italia gli appassionati del Subbuteo si danno appuntamento ad Arenzano per una due giorni di intense sfide. La domenica il torneo individuale, che questa volta conta 108 iscritti, mentre il sabato sono state ventiquattro le squadre che si sono contese il trofeo.

Foto 3 di 6











L’anno scorso fu la rappresentativa di Roma a cogliere la vittoria assoluta e anche quest’anno era tra le favorite, tando da giungere fino alla semifinale, quando si è dovuta arrendere alla compagine dei Bassotti, che proprio contro Roma perse la finale del 2017. Quest’anno i Bassotti erano pronti per colmare l’unica lacuna della loro prestigiosa bacheca, con lo splendido trofeo in ceramica riproducente una confezione di gioco del Subbuteo: ma, sconfitta Roma, rimaneva ancora la finale da disputare.

Nel frattempo i fantastici moschettieri dell’impresa savonese hanno vinto tutte le partite dei turni eliminatori, battendo nell’ordine Lunetia, Levante Genova, Torino e Chiavari, che non hanno potuto in alcun modo arginare le folate offensive degli uomini in biancoblu. Dopo le vittorie degli anni passati di Livorno, per due volte, e di Roma nella scorsa edizione, in questo 2018 la finale è stata una questione ligure tra Savona e Bassotti Genova.

Gli incontri della finale sono state durissime:

Conte e Marci14 / Exeter: 2-2

il Famoso / Kilburn: 3-1

Cravioz / Luca Pa: 6-0

Con due vittorie ed un pareggio il Savona Subbuteo Club ha conquistato il primo posto e almeno per oggi la Torretta giganteggia sulla Lanterna, conquistando un trofeo che la innalza nel gotha del Subbuteo nazionale. La società savonese ha porto i complimenti, consueti e meritati, all’OSC Bassotti, impeccabili ospiti e padroni di casa, per una tradizione che sin dagli anni ’70 vede Genova capitale italiana del calcio in punta di dito. Gli otto cavalieri savonesi: Craviotto, Manfredi, Lampugnani, Lavoratti, Molino, Bochicchio, Cirà.