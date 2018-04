Savona. Brutta sorpresa questa mattina per i titolari di “Salmoiraghi & Viganò”, negozio di ottica all’angolo tra via Paleocapa e via Au Fossu a Savona, vittima di una “spaccata” nella notte.

Uno o più malintenzionati hanno mandato in frantumi una vetrina e sono penentrati all’interno, portando via parte del materiale esposto.

Savona, spaccata da Salmoiraghi & Viganò







Il negozio al momento è chiuso per permettere il lavoro di inventario che consentirà di stabilire esattamente la refurtiva.