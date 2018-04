Savona, si tuffa in mare e rischia di annegare: 25enne soccorsa alle Fornaci

Savona. Attimi di apprensione nella serata di oggi a Savona per una ragazza che, nella zona delle Fornaci di Savona, per motivi ancora sconosciuti, si è tuffata in mare. Fortunatamente un passante si è accorto di quello che stava succedendo e, oltre a dare l’allarme, è intervenuto per soccorrere la giovane che appariva in difficoltà.

Grazie al tempestivo intervento la ragazza è stata riportata a riva in poco tempo e all’arrivo dell’ambulanza, seppur infreddolita, le sue condizioni non erano gravi.

La giovane è stata poi accompagnata in codice giallo all’ospedale San Paolo con un’ambulanza della Croce Rossa di Savona per le cure del caso. Ancora da chiarire i motivi che l’hanno spinta a tuffarsi in mare.