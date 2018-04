Savona. Incidente stradale nella tarda mattina di oggi a Savona in corso Vittorio Veneto: secondo quanto appreso, intorno alle 12:00, si è verificato uno scontro tra due scooter, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi i due conducenti sono caduti a terra.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Savona, il 118, oltre alla polizia municipale di Savona, che ha svolto i primi rilievi e accertamenti sul sinistro stradale. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica dello scontro, pare che uno due conducenti stesse per svoltare in via Leoncavallo, quando è sopraggiunto un secondo scooter provocando così l’urto tra i due mezzi.

Solo uno dei due conducenti è stato soccorso dai sanitari e trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, con ferite e traumi giudicati non gravi. Praticamente incolume l’altro guidatore dello scooter rimasto coinvolto nell’incidente.

I vigili urbani di Savona stanno ora completando le indagini del caso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità dell’impatto tra i due scooter.