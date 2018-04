Savona, in scena l’iniziativa “Rispettami, rispetta l’altro, ama te stesso”

Savona. Il 20 aprile il Comune di Savona e l’Asl2 Savonese (Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e Centro Giovani), in collaborazione con gli istituti secondari di secondo grado “Chiabrera-Martini”, “Alberti-Da Vinci” e “Ferraris-Pancaldo” di Savona, proporranno l’iniziativa “Rispettami, rispetta l’altro, ama te stesso”.

Una giornata di esperienze e di riflessione sul tema della “cultura del rispetto” indirizzata ai ragazzi delle classi prime. L’obiettivo è di presentare ai ragazzi testimonianze e realtà che consentano loro di sviluppare attenzione e rispetto di sé e dell’altro, e di venire a conoscenza dei servizi sanitari che possano essere di sostegno ed aiuto al loro sviluppo.

Saranno proposte attività mirate alla prevenzione dell’uso di sostanze, alla prevenzione di ogni forma di violenza ed alla promozione del benessere. I ragazzi potranno assistere alla proiezione di cortometraggi e partecipare ad altre attività proposte nell’area esterna da associazioni e istituzioni impegnate nella tutela e promozione della salute. Questo l’elenco completo.

La Krav Maga Parabellum di Loano ideatrice e promotrice del progetto scolastico: ” Vivi il tuo futuro 2.0″, che pone tra i suoi obiettivi contrastare il bullismo negli istituti potenziando negli studenti consapevolezza e autostima. Il Team FC Corse di Spotorno impegnato nel mondo del Motosports, il cui fondatore Cristiano Ascanio pilota di Endurance e collaudatore, organizza corsi di guida sicura sulle due ruote. Il Team Diversamente Disabili rappresentato in questa occasione dal pilota e istruttore ventimigliese Daniele Barbero, primo pilota disabile a partecipare alla 24H di Le Mans. Il Centro Sportivo Educativo Nazionale con il Comitato di Savona, ente di promozione che conta più affiliati in Italia.

Sul piazzale esterno sarà posizionato un gazebo informativo del Ser.T. gestito dagli operatori in collaborazione con i ragazzi del progetto “Peer Education” dove gli studenti potranno ricevere utili informazioni e sperimentare attraverso gli occhiali etilometri la percezione di cosa significhi mettersi alla guida in stati alterati di coscienza. Per completare l’offerta sul tema sicurezza alla guida, la polizia stradale proporrà delle proprie attività.

L’evento si terrà al mattino dalle 8,30 alle 14, per gli studenti e al pomeriggio, dalle 14,30 alle 16, per la cittadinanza. Al pomeriggio, in collaborazione con i peer educator dell’istituto “Pancaldo” sara’ inoltre offerta la possibilità di un’uscita in mare con la nave-scuola “Leon Pancaldo”.