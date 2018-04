Savona, il salone della SMS “Fratellanza Leginese” e del Circolo ARCI Milleluci intitolato a Luciano Cirillo

Oggi, mercoledì 25 aprile alle ore 10, la SMS Fratellanza Leginese ed il Circolo Milleluci ARCI intitoleranno il salone al primo piano della sede sociale a Luciano Cirillo, già Presidente della S.M.S. Fratellanza Leginese e dirigente della stessa fin dall’inizio degli anni ’50, quando – a sedici anni – entrò a far parte del Consiglio di Amministrazione. Un impegno sociale durato più di 70 anni e che lo ha visto protagonista di tutte le tappe più importanti del sodalizio leginese, compresa la nascita – nel 1999 – del Circolo ARCI Milleluci.

La data non è casuale visto che sarebbe il giorno del compleanno di Luciano e cade a quasi un anno esatto dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 maggio del 2017. Un legame stretto e profondo quello tra la Società e Luciano, così descritto dal diretto interessato nel 2013, in occasione del Centenario di Fondazione del Sodalizio: “Da quel 1950 ad oggi, non ho mai abbandonato questi muri qui trovo tutto quello che cerco, ed è sempre stato così. Anche quando lavoravo al porto e i tempi erano duri ma con la Società a proteggerci lo erano meno. Fuori è cambiato tutto, ma qui dentro no. Lo spirito è sempre lo stesso. Quello dell’aiuto, della condivisione. L’entusiasmo di chi, con poco, riesce a fare tanto. Perché è il poco, ma di tanti . L’entusiasmo che c’è in una semplice partita a carte, come in un’iniziativa sociale. Dico sempre che la Società è la mia seconda famiglia ma mia moglie e mia figlia mi correggono dicendo che è la prima!”.

Foto 2 di 2



Cirillo, già dipendente del porto, è stato Presidente onorario della sezione ANPI di Legino “Mario Rossello”, attivo dirigente locale del PCI – di cui ha attivamente seguito le vicende anche all’interno del PD – ed un grande campione di ciclismo.

Con i colori della U.S.F. Leginese – prima- e della Boero -poi, ha conseguito numerose vittorie a livello locale e nazionale fino a diventare, nel 1954, campione ligure dei dilettanti. Leggendarie le sue sfide con gli altri astri del ciclismo leginese: il compianto Nanni De Marco ed Ugo Giusto.

Proprio per ricordarlo adeguatamente anche negli anni futuri, i consigli di amministrazione dei sodalizi leginesi hanno deciso di realizzare un piccolo ma concreto gesto: una targa in ceramica che permettesse di dedicargli il salone al primo piano della sede sociale di via Chiabrera.

“Luciano per decenni è stato un infaticabile dirigente della Società di Mutuo Soccorso e del Circolo”, ricorda Alma Faccincani, presidente della SMS. “Ha sempre dato un importantissimo contributo alla vita sociale dei sodalizi, sia facendo parte dei vari Consigli di amministrazione della SMS e del Circolo sia impegnandosi come instancabile volontario” conclude Faccincani.

“Luciano è stato un esempio da seguire per tutti noi, soprattutto i più giovani. Sempre tra i primi ad essere presente quando c’era da lavorare per realizzare le attività dei nostri sodalizi” ricorda Fabrizio Biale, presidente del Circolo ARCI.

“Speriamo che in molti – amici, conoscenti, rappresentanti dei partiti e delle associazioni savonesi con cui ha sempre collaborato ed aiutato con il proprio volontariato – possano essere presenti e ricordare Luciano in modo adeguato” concludono i presidenti delle due realtà leginesi.