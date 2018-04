Savona. Sabato 14 aprile si svolgerà la seconda edizione dell’Enduro della Conca Verde con un percorso in una stupenda rete sentieristica nelle colline savonesi.

Per partecipare è possibile scegliere fra le seguenti opzioni:

1) Pagamento di 25 € di pre-iscrizione presso “Riviera Outdoor”, Via Bocciaccio 1 – 17100 Savona (SV).

2) Versamento di 25 € su IBAN IT85M0503410600000000031965 e inviando a koncaverde@gmail.com la ricevuta di pagamento con oggetto “Iscrizione 2a gara Enduro Koncaverde”.

3) Pagando il giorno della gara 35 €.

Programma della gara:

ore 8: Ritrovo partecipanti presso la SMS Contadini ed Operai – La Rocca di Legino, Via La Rocca 62, Savona

ore 8,30/9: Partenza partecipanti

ore 13: Pasta party per i partecipanti incluso, 5 € per i non partecipanti

ore 14: premiazione

Requisiti: obbligo di certificato medico sportivo e tesseramento sport dilettantistico (possibilità di tessera giornaliera 10 €)

Per informazioni: email koncaverde@gmail.com o cellulare 3204356345

Pagina Facebook: Konca verde ride experience