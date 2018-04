Savona. Nello scorso fine settimana, sabato 21 e domenica 22 aprile, sono scese in campo tre squadre del Savona Rugby. Vediamo com’è andata.

Under 18

L’ultimo incontro della stagione è stata una débâcle dolorosa per il Savona, superato in casa dal capoclassifica Cus Torino per 21 a 55.

La sconfitta è stata netta, ma figlia della singola partita; in tutta la stagione la formazione savonese ha mostrato ben altro rugby, riuscendo sempre ad imporsi sugli avversari. Il cedimento finale è frutto del calo nella tensione agonistica della squadra, mostratasi se stessa solo nel primo tempo. Nella ripresa il Cus Torino ha continuato ad attaccare con decisione, mentre i biancorossi si sono spenti, a corto di energie fisiche e mentali.

Mancare l’obiettivo del secondo posto, emerso la domenica precedente, è stato determinante; a fine stagione però va sottolineato che la squadra ha compiuto un campionato di altissimo profilo, dove agonismo, gioco e determinazione hanno caratterizzato il percorso. Prossimi impegni scuola e vacanze; appuntamento a settembre.

Sono scesi in campo guidati da Andrea Luvarà: Briano, Guida, Fiumara, Trentin, Noceto, Serra, Bernat, Battaglia, Bruzzone, Battaglia, Rando, Debernardi, Devasini, Romito, Enzi, Magnaghi; a disposizione Catzeddu e Bolla. Marcature: mete di Battaglia, Devasini, Bernat, una trasformazione Serra.

Under 18 territoriale girone 1 seconda fase (5ª giornata di ritorno):

Savona – Cus Torino 21-55

Rivoli – Biella 7-34

Ivrea – Union Riviera 38-23

Classifica: Cus Torino 42, Biella 41, Savona 29, Rivoli 15, Ivrea 10, Union Riviera 1.

Under 16

Continua la fase positiva della squadra savonese che supera in trasferta il Volvera per 31 a 17. Ancora una volta si è vista una formazione determinata, conscia delle proprie caratteristiche e combattiva per tutto l’incontro. Terminata la prima frazione in svantaggio per 17 a 14, nella ripresa i savonesi hanno pressato, lasciando poco spazio ai piemontesi, gestendo poi l’incontro.

I progressi ottenuti nell’arco del tempo sono stati assimilati ed il gioco mostrato è stato continuo e concreto, con una maturità dei singoli e della compagine che nell’insieme porta ad una buona e spettacolare tenuta di campo. Un finale in crescendo che dà fiducia.

Sono scesi in campo guidati da Costantino e Rossi: Lanfranchi, V. Scaletta (Gandini), G. Scaletta, Dacastelli, Trentin, Ravera, Mazza, Bazzano, Nani, Peluso, Casarino, Tassinari, Spirito, Benzi, Musetti (Andreani). Mete di Lanfranchi (due), Scaletta, Giordano, e Mazza. Tre trasformazioni ed un calcio piazzato di Ravera.

Under 16 territoriale girone C seconda fase (2ª giornata di ritorno):

Volvera – Savona 17-31

Stade Valdotain – Moncalieri 21-24

Classifica: Moncalieri 21, Collegno 15, Savona 16, Volvera 11, Stade Valdotain 6.

Under 14

Anche l’Under 14 (nelle foto) termina la sua fase obbligatoria con un triangolare che lascia soddisfazione; una vittoria con i Salesiani Vallecrosia ed una sconfitta con l’Imperia nel tabellino ma molto buon gioco in campo in entrambe le partite. Questa categoria è forse la più difficile, facendo da cerniera fra il minirugby e le serie vere e proprie, inserendo quindi regole e gioco nuovo rispetto al passato. In questa stagione si è assistito ad una vera trasformazione della squadra, passata da un inizio difficile ad un fine anno di gioco organizzato e spettacolare. Un riconoscimento va dunque agli atleti, agli allenatori e, naturalmente, ai genitori per la costanza e fiducia trasmessi durante la stagione.

Sono scesi in campo allenati da Ermellino e Barissone: Alessandria, Aversa, Buscaino, Bruzzone, Caligiuri, Camoirano, Catarsi, Giuliano, Fossati, Kuta, Lucon, Cantarella, Gadaleta, Rossi, Ravioli, Vannoni.

Savona-Imperia: mete Buscaino e Caligiuri, una trasformazione Catarsi. Savona-Vallecrosia: due mete Buscaino e Caligiuri, una Catarsi e Fossati; quattro trasformazioni Catarsi.

Under 14 (21ª giornata)

Savona – Salesiani Vallecrosia 38-0

Savona – Imperia 12-35

Imperia – Salesiani Vallecrosia 59-7