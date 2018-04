Savona. Domenica 29 aprile il Savona affronterà, alle ore 15,30, l’Amatori Genova, nel penultimo incontro della poule Promozione del campionato di Serie C1, l’ultimo alla Fontanassa, che in seguito andrà in rifacimento manto erboso.

Mercoledì 25 aprile si è tenuto il tanto atteso recupero fra Rho ed Ivrea; quest’ultima ha prevalso per 21 a 16 nei confronti dei lombardi. La classifica vede dunque al comando l’Ivrea seguita a due lunghezze dall’Amatori Genova.

Nel turno di domenica saranno nuovamente in campo Ivrea contro Rho, mentre l’Amatori giocherà a Savona; a seconda dei risultati si può chiudere la questione promozione o riaprirla completamente. Lo scenario più interessante sarebbe quello che si aprirebbe con le vittorie di Rho e Savona: in tal caso tutto verrebbe poi deciso all’ultima giornata con tre pretendenti attorno a quota 30 punti e lo scontro diretto fra Ivrea ed Amatori.

Per quanto illustrato va da sé che l’Amatori verrà Savona per vincere con il bonus offensivo: cinque punti che le servono a tutti i costi. I genovesi sono una squadra molto forte; ormai è al quarto incontro della stagione con i biancorossi. I blaugrana sono caratterizzati da solida mischia e veloci trequarti; non sarebbero al vertice della classifica altrimenti. Eppure nella poule Promozione sono stati superati da Pavia, Savona e Rho, segno di un disagio che compare a tratti, deleterio e maligno per una candidata alla serie superiore.

Il Savona, negli ultimi turni, a Pavia e col Rho, ha perso mancando marcature decisive nei minuti di recupero, in incontri equilibrati e molto combattuti. Il match con l’Amatori è, come sempre, una partita a se stante, che esce dalle logiche delle rispettive forze oggettive per definirsi solo e soltanto in quegli ottanta minuti; a Sant’Olcese vinse il Savona, ma non fu sicuramente la squadra più forte.

Con tutte queste premesse l’incontro di domenica sarà aperto ad ogni risultato; sicuramente vedremo agonismo e spettacolo, ottime ragioni per esserci.

Per quanto riguarda i giovani, l’Under 16 del Savona sarà in campo domenica in trasferta opposta al Moncalieri. L’impegno con i piemontesi segue l’incontro vincente sul Volvera della settimana scorsa; la formazione biancorossa prosegue su un percorso di crescita che oltre a mostrare gioco porta anche successi. Un finale in crescendo sicuramente meritato.