Savona, ritorna al Priamar la festa “25 aprile R-esiste”

Savona. La festa “25 aprile R-esiste”, giunta ormai alla sua settima edizione, torna ad animare la giornata della Festa della Liberazione. L’evento, così come per gli anni precedenti, sarà caratterizzato da spettacoli, concerti, mostre e cultura, che prenderanno vita negli spazi della Fortezza del Priamar.

“Il programma della festa, che prenderà il via a partire dalle 15.00, è pensato per coinvolgere giovani, adulti e famiglie con iniziative adatte ad ognuno – spiegano dall’Anpi savonese – affinché la giornata sia sì un momento di celebrazione e di riflessione ma anche un’occasione di festa per tutta la cittadinanza. Una giornata inclusiva e partecipata che ha sempre posto al centro i valori della democrazia come comune denominatore per quella che è la festa delle donne e degli uomini liberi. Oggi come allora pensiamo sia questo lo spirito che può animare il meglio della nostra società”.

Torna ad avere largo spazio all’interno della manifestazione la parte dedicata alle mostre: “Per noi è il vero cardine dell’evento – spiegano dall’Anpi – Le mostre saranno ben 12 e saranno curate dalle varie associazioni che partecipano all’iniziativa promossa dal Comitato Provinciale ANPI Savona. Mentre il concerto serale di piazza del Maschio, che già nelle passate edizioni di ’25 Aprile R-esiste’ ha spiccato per qualità e partecipazione di pubblico, vedrà la partecipazione della band newyorkese The Toaster, insieme a Tying Tiffany, Don Antonio e ai savonesi Mr Puma e The Sunburst”.

Per tutta la giornata saranno presenti stand e gazebo di associazioni partecipanti e promotrici della festa e stand gastronomici per l’autofinanziamento della manifestazione, organizzata dal comitato provinciale Anpi Savona in collaborazione con un’importante rete di associazioni savonesi: Coop Liguria, LegaCoop, Cgil, Arci provinciale, Arci Raindogs, Arci Chapeau, Arci Sms Cantagalletto, Arci Sms Leginese, Arci Cascinagranbego, Isrec, Aned, Auser, Find The Cure, Libera, Udi, Caritas, Italia Cuba, Usei, Coordinamento Antifascista Savonese, Noi per Savona, Partito Rifondazione Comunista, Giovani Democratici, Giovani Comunisti, Laboratorio audiovisivi Buster Keaton, Fondazione 100fiori, Olive Drab.

Di seguito il programma completo della manifestazione.