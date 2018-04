Savona, raffica di vento “spezza in due” un platano di corso Ricci

Savona. Per una pura casualità non ha avuto conseguenze più gravi la caduta di un albero avvenuta questa mattina in corso Ricci a Savona.

Il platano si trovava all’altezza del centro commerciale “Le Serre”. Una raffica di vento particolarmente violenta ha provocato la rottura della parte superiore del tronco.

Le fronde, per fortuna, sono precipitate nel sottostante letto del Letimbro e non hanno causato feriti né altri danni.