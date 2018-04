Savona, il prefetto riceve una delagazione della Federazione Provinciale dei Maestri del Lavoro

Savona. Il Prefetto della provincia di Savona, Antonio Cananà ha ricevuto nel pomeriggio di ieri nel Palazzo del Governo una delegazione della Federazione Provinciale dei Maestri del Lavoro.

Nella circostanza, il Consigliere Nazionale Federazione Maestri del Lavoro d’Italia e Console Provinciale, M.d.L. Mario Costa ha presentato la neo insignita della “Stella al Merito del Lavoro”, Luciana Crovella, residente ad Andora, impiegata nell’azienda del gruppo Luxottica presso lo stabilimento di Lauriano (Torino) in qualità di responsabile dell’Ufficio Risorse Umane. La Sig.ra Crovella riceverà la prestigiosa decorazione nel corso dell’apposita cerimonia che, come ogni anno, si svolgerà a Genova il 1° maggio prossimo, in occasione della Festa del Lavoro.

La “Stella al Merito del Lavoro” istituita con R.D. 30/12/1923, n. 316, viene concessa ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private che, tra l’altro, abbiano prestato attività ininterrotta per un periodo minimo di 25 anni, alle dipendenze della stessa azienda, o di 30 anni alle dipendenze di aziende diverse e si siano particolarmente distinti per singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.